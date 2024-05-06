立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」召開第二次會議，該小組召集人林國成、藍委魯明哲共同提出臨時提案，要求NCC提供鏡電視相關資料，最終表決通過。林國成說，希望NCC不要自誤，若3天內不送來，除了會將資料移送監察院，也將用立委質詢方式，連續排「中天關台經過」、「鏡電視核准經過」、「黨政軍退出媒體後，NCC疏於管控」議程。

林國成說，立委監督本來就是天經地義，NCC怎麼會搬憲法來，因此認為NCC缺乏面對誠意，態度就是推拖拉，小組開會主要目的是函覆，希望NCC不要自誤，他本來是說即刻給予資料，但給予寬限，若3天內不送來，司法委員會和交通委員將準備資料移送至監察院。

林國成表示，專案小組還有另外作法，不排除資料不提供，就用立委質詢的方式，開始連續排「中天關台經過」、「鏡電視核准經過」、「黨政軍退出媒體後，NCC疏於管控」議程。

林國成表示，他今天跟陳耀祥講很清楚，半公開資料送來後，還會認定什麼是違法、什麼是不違法，既然不違法就還陳清白，若違法將會追辦，本來就會這樣，半公開不做的話就公開釐清，向全民交代，將職權行使充分發揮。

林國成批評，今天看NCC是想要交差了事，但對方有撐願意研究、該提供就提供，他認為，NCC不只現在對立法院這樣，對老百姓、對媒體也是，不僅修理媒體，還對媒體不聞不問，只殺人家、不救人家。

對於柯文哲稱「擋掉蔡英文喬NCC人事」，林國成表示，5月19日前仍是蔡英文執政，蔡可提人選，但問題是總統交接時，由準總統提名，少見現任總統提名這些，是否有人事貓膩或鬥爭，留給全民去看。