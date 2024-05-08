遠傳8日同步獲數位部及NCC核准，分別同意超額頻譜繳回、變更網路設置計畫申請案，具體實踐法遵義務，提前處理完成合併後超額頻譜，維持市場公平競爭。

遠傳表示，感謝主管機關的支持，遠亞合併自去年12月以來推展順利，並已開始展現預期綜效，未來將持續發揮合併最大效益，為消費者、社會、環境貢獻實質回饋，善盡企業社會責任，邁向多贏共好。