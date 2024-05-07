台灣民眾黨立院黨團今（7）日舉行記者會，揭露台電興達發電廠花七億找外包廠商處理廢水，該公司卻一直無法驗收合格，台電持續包庇，不僅未解約，還同意降低違約金，「簡直是把納稅人當盤子」。對此，他們直接向環境部出席人員告發，要求主管機關徹查，因為興達電廠涉嫌違反「水汙染防治法」，可能影響環境生態與人體健康。

民眾黨立院黨團立委黃國昌、陳昭姿、麥玉珍，今日召開「興達發電廠偷排廢水，台電高層竟遮掩三年」記者會，記者會一開始先播出興達發電廠涉嫌違規排放廢水的影片，畫面中可以看到原本不是排放口的「灰塘」，近幾年因為大量水由此處排放而產生變化，從2017年至今的空拍圖更顯示，電廠內的「灰塘」土地逐漸消失，被水淹沒。

根據高雄市政府環保局公開資料，興達電廠2019年10月7日，就曾因廢水檢測「硼超標」而被開罰486萬元。興達電廠於是透過限制性招標，委託「鴻超環保能源股份有限公司」處理電廠廢汙水，價格高達七億餘元。

然而鴻超從測試開始就不合格，內部驗收資料顯示，多次驗收鴻超都無法達標，對此黃國昌質疑，台電以限制性招標，花7億多元請來毫無處理廢水實績經驗的鴻超公司處理廢水，驗收屢屢不合格，結果台電不但未要求解約或改善，還一路護航鴻超，甚至還和鴻超到工程會「喬」違約金，從4000萬喬成700萬，最後一毛不用給。

黃國昌批，台電持續虧損要政府補貼，此案明明可以依法主張權利拿回違約金，台電卻放任業者胡搞瞎搞。鴻超是沒有處理廢水實績的公司，他要問台電，當初這個標案是怎麼給出去的？而根據內部會議紀錄，興達電廠內部「曾研議解約」，最後為何不了了之？是誰決定不解約、陷台電基層員工於不義？最關鍵的問題是，花了7億請鴻超公司卻無法處理廢水，這些廢水流向何方？ 難道蒸發了嗎？

陳昭姿進一步指出，根據興達電廠的「FGD廢水處理討論會議」，鴻超公司自2021年9月15日開始執行FGD廢水處理工作到2022年的3月24日，日處理水量「只有13天」符合合約規範，連內部都有擔憂建議應該與鴻超解約，結果台電卻一路護航，甚至違約金一毛不用給。

陳昭姿更直指台電違法，興達發電廠的備案是「將廢水暫時儲放在5萬噸雨水槽緩衝」，但雨水儲存槽設計並非用來儲存廢水，連台電員工也擔心桶槽可能不耐腐蝕而破損，可能破壞台電設備資產。更嚴重的是，「灰塘」並非台電申請登記的FGD廢水放流口，依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第68條，未經主管機關同意，不得排放廢水。

陳昭姿三問台電、興達電廠，第一，灰塘是合法排放口嗎？是誰許可興達電廠往灰塘排放廢水？第二，台電為何一再包庇鴻超公司？當初又為何以限制性標案給沒有處理汙水實績的鴻超？第三，台電是否擔心，興達電廠一旦因為違法排廢水遭開罰甚至停工，電會不夠用？因此一路護航？

民眾黨團主任陳智菡表示，根據內部吹哨者提供資料，鴻超公司多年來無法履約，台電不只護航，甚至涉嫌稀釋、繞流排放廢水，根據環保法規，興達發電廠有舉證責任，必須清楚說明廢水如何處理排放；此外，若鴻超無法履行契約，台電為何不解約，反而用自己的汙水處理系統來「幫廠商做事」？背後有何壓力？台電額外花了多少錢處理汙廢水？

黃國昌總結，要求「台電站出來說清楚講明白，你們有沒有把納稅人的錢當錢看？」民眾黨團更將相關資料交由環境部直接告發，要求中央環境部與高雄市政府應盡速啟動聯合稽查，不該一邊違法發電、一邊護航廠商，把七億送廠商、把責任推基層，把汙染留給人民。

媒體提問，環保單位是否有相關監測數據資料？黃國昌表示，灰塘與排水口都在興達電廠內管制區，一般人看不到，勇敢的吹哨者深入管制區取得電廠違法排放廢水證據影像；也因此今天特別邀請環境部相關部會列席，要求有辦法執行公權力的單位，調閱電廠內部資料。

環境部則回應，依法規電廠有設置監測機制，會將數據傳到高雄市環保局；對於今日記者會提到的不法情事，後續會配合高市府環境執法，勿枉勿縱。

黃國昌認為，高市府2019年的裁罰，相對台中市政府裁罰中火的金額低了10倍，他希望環境部和高市府能盡速進行聯合稽查。此案如今已經不是只有浪費公帑、包庇的問題，排放廢水違反「水污染防治法」有刑責，繞流排放、稀釋偷排都有法律責任，今天台電沒有勇氣出席記者會，民眾黨仍會追查到底。