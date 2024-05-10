國家科學及技術委員會及國家環境研究院於8日發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》，並舉辦公開說明會。此為《氣候變遷因應法》通過後，由國科會和環境部首度聯合公開發表的科學報告，不少人都非常關注，《網路溫度計DailyView》為您整理報告相關重點。

全球暖化、極端氣候……氣候變遷重點影響一次看

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「氣候變遷」近一年的網路探索概念中可以看見，台灣為此研擬的「氣候變遷因應法」、「國家氣候變遷調適行動計畫」，以及第28屆聯合國氣候變化大會「COP28」都受到關注，討論熱烈的相關議題包含了「全球暖化」、「極端氣候」、「淨零排放」等，這些也包含在這次的氣候變遷報告中。

#台灣夏天可能長達7個月

報告西提到，若全球暖化及溫室氣體排放無法有效控制，持續到世紀末台灣可能會出現長達7個月的夏天，高溫超過36度的日數將增加75日。這樣的變化不只會加重都市熱島效應、對人體健康產生負面影響，還會導致水稻、玉米等重要糧食作物和畜產量皆因高溫影響而減少；此外，也會造成海水升溫，進而影響養殖漁業和漁獲；天然森林適合生長的海拔高度將高173公尺，面積大幅減少。

#降雨型態極端化

在這樣的氣候變遷趨勢下，台灣在常常出現缺水情況的春季，連續不降雨日數和現在相比會越來越多，豐枯水期差距增加，將導致乾旱的強度及頻率提高；「極端暴雨」也會成為常態，過去每50年發生一次的極端降雨，未來可能會10年就發生一次；此外，受到暖化影響，未來侵台颱風的個數將減少，不過風速、降雨都會更強烈，這樣的變化對於水資源及災害管理都會產生影響。

#部分縣市面積可能被淹沒

氣候變遷造成海平面上升，雖然對台灣影響較小，但由於颱風暴等現象，還是會造成部分沿岸低漥地區的排水問題，淹沒面積也會增加。在暖化2度造成的海平面上升幅度之下，雲林縣將有4.3%面積被淹法，台南市為3.29%，基隆市為2.26%，新北市則為1.5%。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月10日至2024年05月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『氣候變遷』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。