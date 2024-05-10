針對近期外界質疑台鹽公司怠於處理台鹽綠能公司工程案件一事，台鹽10日晚間發聲明表示，早於2023年3月間，台鹽即已將涉及台綠公司與民股股東或其關係企業間的工程承攬關係，以及可能存在違法疑慮等相關資料移送檢調機關，並無怠於處理的情形。

至於台綠公司前任高層涉及的事件，台鹽公司也早已啟動調查，但因台綠公司人員更迭頻繁等因素，導致資料蒐集費時、困難，近一年多來，除與台綠公司多次配合檢調單位調查，台鹽也陸續就台綠公司前任高層所涉及的義竹案相關上下包契約進行盤點整理，由於資料龐雜，直到近期資料才完備，遂於今年4月、5月再次將涉及前任高層違法疑慮的相關資料移送檢調機關。

台鹽還說，由於並非直接被害人，因此將資料移送檢調告發，公司也已責成台綠公司對其前任高層盡速提出告訴，並採取必要的法律行動；同時，台鹽與台綠公司也會持續與檢調單位合作，積極推進案件調查與處理，以維護公司權益。