國民黨立委牛煦庭等人提案修勞基法，將試用期法制化，試用期不得低於應聘工資80％，引發爭議。今天在立法院衛環委員會時，勞動部長許銘春表示，試用期法制化並不會讓勞工薪水低於22K，試用期也沒有違法問題，並同意目前試用期的規定的確會造成勞資糾紛。牛煦庭強調，他承認「八成薪樓地板」有爭議，也願意討論和修正，但不同意民進黨用造謠的方式來攻擊這個法案。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查工會法部分條文修正草案、勞基法部分條文修正草案、中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正草案等。牛煦庭質詢時詢問，試用期法制化會不會讓勞工薪水低於22K？試用期是否是違法行為？

許銘春表示，試用期法制化不會讓勞工薪水低於22K，不會低於勞基法的最低保障，並強調試用期沒有違法，尊重勞資雙方約定，但約定不能低於勞基法的保障，可以約定，但不是違法行為。牛煦庭表示，感謝許銘春打臉林靜儀，因為準衛福部次長林靜儀稱現在勞基法不允許試用期。

牛煦庭提出，試用期常見的勞資爭議「試用期沒完沒了」等狀況，許銘春表示，試用期半年、一年不合理，但也坦承現實試用期有可能出現長達半年、一年的問題。牛煦再又問「試用期通過的標準不明確」造成的勞資爭議，許銘春則坦言，目前勞資雙方只靠口頭約定，通過的標準不明確會造成勞資爭議。

牛煦庭表示，他明白提案「薪水不得低於應聘工資80％」會造成定錨效應，他也已將八成薪拿下。但他要強調立法的初衷是想要照顧一群「最弱勢的勞工」，他希望勞動部可以去蒐集試用期各種勞資糾紛的樣態，提供將試用期法制化的修法建議，相關法規他也願意討論和修改，但民進黨不應該用造謠的方式來攻擊這個法案。

牛煦庭認為，目前試用期由勞資雙方約定，勞方弱勢的情況下會導致許多勞資訴訟，而每個勞工背後都代表一個家庭，他們被迫透過訴訟去解決勞資糾紛其實是對勞工時間成本的損失，畢竟老百姓是不會想花時間在跑法院上面。因此牛煦庭要求勞動部針對修法方向給予具體建議，期待透過理性討論，讓內容更加完備。