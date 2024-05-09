律師陳宏奇2021年至台北市文山區戶政事務所，申請換發沒有父母及配偶姓名等項目的身分證被拒，他不服提告。台北高等行政法院判准陳宏奇可以換發不含配偶、父母姓名等資料的身分證，上訴後，最高行政法院逆轉廢棄，駁回陳的聲請，全案確定。

2021年1月21日，陳宏奇至文山戶政所，申請換發不含相片、性別、父母及配偶姓名，戶籍地址、出生日期、役別的身分證，但戶政事務所認為，違反內政部依《戶籍法》制定的管理辦法，不准他的申請。

陳不服提起行政訴訟，他主張憲法保障資訊隱私權，且今年初憲法法庭的判決，也指出應保障人民不表意自由，他可以任何時候決定新增、修改或移除身分證上的重要隱私資訊，戶政事務所強制他揭露隱私資訊，是違法且違憲。

文山區戶政事務所表示，依據《身分證管理辦法》等規定，事務所對身分證應登記項目沒有更改變動的權限，如果陳男認為使用身分證時揭露的項目恐侵害其隱私權，可自行遮蓋身分證上部分項目。

北高行認為，父母姓名的列載，較屬於間接辨識資訊，同時將其父母姓名一併揭露，很難認為有其必要；配偶全名對個人身分專屬的識別，也是間接效用，但對隱私權造成不利影響，違反比例原則，因此父母、配偶姓名可不必登載，上訴後，最高行政法院廢棄、駁回陳的聲請。