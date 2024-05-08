台中市莊姓男子懷疑妻子與黃姓男子有染，竟尾隨妻子闖入黃男租屋處，並以手機拍攝客廳及房間，黃男針對擅闖住宅提告，檢方聲請簡易判決；莊男辯稱是要確認妻子與黃男是否有親密關係，法官認為，莊男僅因懷疑妻子與黃男有不當往來，不思理性處理，反而擅闖黃男居所，所為實不可取，判處拘役35日。

檢方起訴指出，莊男與連女為夫妻，年初莊男打給妻子，獲知其位在台中市西屯區一處別墅社區，懷疑妻子與外遇對象在一起，隨即前往該社區，見妻子進入黃男租屋處拿取物品時，在未獲得承租人黃男同意，亦不顧妻子制止，即尾隨擅自進入黃男租屋處，並持手機在客廳、房間等處攝影，經黃男報警處理，始知上情。

由於黃男未針對妨害秘密部分提告，檢方偵結後依妨害自由聲請簡易判決；莊男在審訊時供稱，是要確認妻子與黃男是否有親密關係，才會進屋查看，否認所為是無故侵入他人住宅。

法官認為，婚姻關係中之一方，不得藉口懷疑或有調查配偶外遇之必要，即輕易以蒐集違反忠誠義務之證據為由，允許一方可動輒侵入他人私領域之住宅中，而毫無限制的侵犯配偶甚至第三人之隱私權，莊男犯行至堪認定，應依法論科。

法官審酌，莊男屬智識成熟成年人，卻未能妥善處理家庭內部糾紛，僅因懷疑妻子與告訴人有不當往來，不思理性處理，反而擅自闖入告訴人居所，顯然缺乏尊重他人之觀念，法治觀念更嫌淡薄，所為實不可取，莊男犯無故侵入他人住宅罪，處拘役35日，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。