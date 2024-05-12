涉嫌殺害岳母、妻子及繼子的24歲張姓男子，上上午在台中日租套房落網後，下午帶回三重分局偵訊，她坦承是因不滿妻子外遇，才會憤而用手掐死三人。分別在5月1日掐死妻子後，隔日又掐死岳母及繼子。

張男後扮屍至少五天，在5月6日匆匆搭一輛白牌計程車離開前往板橋車站，並逃到台中躲藏，遭警方掌握行蹤，上午在台中市水湳一處日租套房內將張男逮捕。

根據警方調閱監視器，張男妻子在4月30日下午2時許，曾下樓到一樓大廳取外送餐，當時她提著裝有三碗食物的餐點，立刻又搭乘電梯上樓，顯示30日當日仍未遇害。

警方事後根據報案的大女兒提到，她在4月23日最後一次與母親電話聯繫，接著都互傳簡訊，但5月5日後，母親及妹妹就完全沒有任何訊息。

根據大女兒向警方描述，5月4日她也曾打電話給母親，但是卻是妹夫接的，當時說「岳母在幫外甥洗澡」，還說岳母的手機壞掉。她還請妹夫轉告想要跟母親聯繫，事後曾收到母親發來「怎麼這麼急著找我？」的簡訊，但她不放心請媽媽錄影讓她看到，但對方只說手機壞了，之後就無法聯繫上母親及妹妹。

警方研判嫌犯犯案時間可能更早，疑似在5月5日前，張男恐利用岳母和妻子手機，假裝二人來回應大姨子不斷要求母親錄影，以及詢問妹妹家人狀況的來電，讓對方無法起疑。張男雖然交代殺害岳母及妻子手法，但是卻對繼子如何死亡，目前仍堅不透露。