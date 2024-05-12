新北市三重區驚傳滅門血案，劉姓女子（69歲）、陳姓二女兒（30歲）和外孫（3歲），昨天（11日）被發現陳屍住家，且已經死亡多日，而陳姓死者的張姓丈夫（24歲）涉有重嫌，張男則於今日在台中遭到逮捕，而張男與妻子曾多次在社群IG網站上曬恩愛，更被妻子誇讚「老公不干預我的愛好」，如今卻狠心犯下滅門血案，確切案情則仍須釐清。

據了解，陳女與張男結婚後，張男就搬進陳女家中居住，與岳母和繼子同住，而劉女還飼養博美犬「糯米」，夫妻倆對牠如自己的小孩般，時常在社群頁面上貼出與狗兒互動和生活的點滴。

而陳女的頁面上未見與丈夫的合照，但她曾發限動表示「讚嘆老公不干預我的愛好」，誇獎丈夫願意讓她「花錢買買買」，不阻止她購買公仔的行為，2人也時常與狗兒嬉戲，看似生活美滿，張男卻對妻子一家痛下殺手。

據悉，因為妻子工作的關係，張男懷疑妻子出軌，1日深夜先是與陳女爆發激烈口角，一氣之下就出手將她掐死，而張男曾向岳母商借40萬元，他又狠下心來將岳母和繼子相繼殺害，並在伴屍5天後展開逃亡，最終於今天上午在台中遭到逮捕，目前尚在偵訊中，確切案情仍須釐清。