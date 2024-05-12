新北市三重區11日晚間驚傳祖孫三代的滅門血案，3具屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上，涉有重嫌的二女兒女婿24歲張姓男子12日早上在台中落網，三重警分局專案小組成員逮人前曾到當地著名的紫微宮參拜，任務執行果然如有神助，警方在獲報的16小時內，不費一槍一彈逮捕張男。

警方在調閱監視器發現張男在6日中午搭白牌計程車離開現場，前往板橋車站後一路往南逃逸，最終在台中的日租套房躲藏，警方追蹤其行蹤，並於11日深夜鎖定他在台中出沒，立刻派遣2小隊、8名幹員前往埋伏。

專案小組成員抵達台中勘查地形時，先到當地有200多年歷史的紫微宮參拜三官大帝和城隍爺等神明，期望此案能順利水落石出，此後果然如有神助，警方在獲報的16小時內，不費一槍一彈順利逮到張男。

警方確認張男窩藏的確切位置，12日上午10時許持拘票前往逮人，而張男逃亡途中還不忘隨身帶著愛犬，警方也在其套房中發現該隻狗的身影，目前已將他帶回三重警分局偵訊，確切案情仍須釐清。

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