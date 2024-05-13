涉及三重滅門血案主嫌張姓男子，因積欠賭債，又懷疑妻子劈腿，多次與妻子發生爭吵，5月1日下手殺害妻子，隔日又殺害岳母及繼子，伴屍5天後逃亡於台中落網。據了解，張嫌昨晚在警局內談笑風生，當被問到為何要躲在台中時，他竟然回「正在思考人生」，警方也搜出他逃亡前搜刮走妻子的10餘萬現金。

張嫌聲稱，他是用雙手掐死三人，但是警方相驗，目前尚未發現三名死者頸部有勒痕，甚至屍上也沒外傷，近日內將解剖查明死因，因此仍懷疑張男說法。

張男自承5月1日殺害妻子後，又在隔日上午殺害岳母及繼子，伴屍至少五天後，5月6日匆匆搭一輛白牌計程車離開前往板橋車站，並逃到台中躲藏遭到逮捕。

據了解，陳女與張男結婚後，張男就搬進陳女家中居住，與岳母和繼子同住，而劉女還飼養博美犬「糯米」，夫妻倆對牠如自己的小孩般，時常在社群頁面上貼出與狗兒互動和生活的點滴。

而陳女的頁面上未見與丈夫的合照，但她曾發限動表示「讚嘆老公不干預我的愛好」，誇獎丈夫願意讓她「花錢買買買」，不阻止她購買公仔的行為，2人也時常與狗兒嬉戲，看似生活美滿，張男卻對妻子一家痛下殺手。

據悉，因為妻子工作的關係，張男懷疑妻子出軌，1日深夜先是與陳女爆發激烈口角，一氣之下就出手將她掐死，而張男曾向岳母商借40萬元，他又狠下心來將岳母和繼子相繼殺害，並在伴屍5天後展開逃亡，並在台中市落網。