【三重祖孫滅門案】冷血女婿狠殺一家三口！ 「面無表情」移送地檢署 @ChinaTimes

涉及三重滅門血案主嫌張姓男子，因積欠賭債，又懷疑妻子劈腿，多次與妻子發生爭吵，5月1日下首殺害妻子，隔日又殺害岳母及繼子，伴屍5天後逃亡於台中落網。警方經過昨漏夜偵訊，今(13日)上午移送地檢署複訊，走出警局時張嫌面無表情，和昨晚在警局內神色自若談笑判若兩人。

目前整起案情，主要是張男自承5月1日殺害妻子後，又在隔日上午殺害岳母及繼子，伴屍至少五天後，5月6日匆匆搭一輛白牌計程車離開前往板橋車站，並逃到台中躲藏遭到逮捕。

根據警方調閱監視器，張男妻子在4月30日下午2時許，曾下樓到一樓大廳取外送餐，當時她提著裝有三碗食物的餐點，立刻又搭乘電梯上樓，顯示30日當日仍未遇害。

警方事後根據報案的大女兒提到，她在4月23日最後一次與母親電話聯繫，接著都互傳簡訊，但5月5日後，母親及妹妹就完全沒有任何訊息。

根據大女兒向警方描述，5月4日她也曾打電話給母親，但是卻是妹夫接的，當時說「岳母在幫外甥洗澡」，還說岳母的手機壞掉。她還請妹夫轉告想要跟母親聯繫，事後曾收到母親發來「怎麼這麼急著找我？」的簡訊，但她不放心請媽媽錄影讓她看到，但對方只說手機壞了，之後就無法聯繫上母親及妹妹。

案情曝光後，張男利用岳母和妻子手機，假裝二人來回應大姨子不斷要求母親錄影，以及詢問妹妹家人狀況的來電，讓對方無法起疑，實際上早已痛下殺手。