中台灣愛樂管弦樂團創團音樂會6月8日晚上7時30分，在台中市港區藝術中心演藝廳舉行，本次以知名音樂家的弦樂表演為主，演奏出不同時代與不同緯度的弦樂之美。

本場創團音樂會邀請到資深指揮家謝元富、國立台灣交響樂團首席張睿洲、國立台中教育大學音樂學系徐晨又及大提琴家黃佳文、婭力木、謝孟軒、中提琴家許漱卿、何真薾、小提琴家黃毓婷攜手合作，搭配台灣中部知名音樂家群共同組成弦樂團，與聽眾踏上跨越南北半球的精彩音樂之旅。

演奏曲中的阿根廷作曲家皮亞佐拉《布宜諾斯艾利斯的四季》，描繪出南半球最繁華的城市「布宜諾艾利思」的四季。他不是純粹描寫四季的情景，而是更多地描繪了他的故鄉阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的風土人情、生活方式，乃至對該城市的人、景與物的由衷讚美。

這作品並不是一個組曲，而是由四首獨立的樂曲組成，雖然皮亞佐拉融入維瓦爾第《春》、《夏》、《秋》、《冬》的旋律片斷於樂曲之中，但他以探戈舞曲形式譜成時而快如流星、時而輕舒優雅、充滿動感、瀰漫著南美的特色風情，與維瓦爾第的不朽名作風格？異。

謝元富表示，這場音樂會是一場世界的旅程，可以帶領觀眾進入歐洲與南美的美景，帶入音樂的想像，描繪出美妙音符的圖像。而本次表演的音樂家，都是以絃樂見長的音樂家，充滿靈性波動的弦樂，讓聽眾忘卻平日的煩憂，進入音樂的殿堂。