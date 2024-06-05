基隆市北寧路平浪橋頭3日發生大規模土石坍塌，交通部公路局全力搶修，5日將完成第二階施工平台清理坡頂浮石。（交通部公路局提供／張志康基隆傳真）

基隆市中正區北寧路與平浪橋頭3日發生大規模土石坍塌，交通部公路局全力搶災，公路局5日上午表示，為進一步清除高處的浮石，已經完成了第一階施工平台，將於5日完成25公尺高的第二階施工平台，進行坡頂的浮石清除作業，並逐步清除路面上的土石。

公路局表示，4日現場已經增加3部PC300型破碎機、6台PC200型破碎機、4部傾卸卡車、3部鏟裝車、1部水車及多位工程人員全力搶災。並依先前的計畫，構築兩段式的平台，逐步由上而下清除坍塌山壁上的浮石。

公路局指出，4日已經完成了第一階施工平台並構築第二階施工平台，今日預定完成25公尺高第二階施工平台並進行坡頂浮石清除作業。

公路局進一步指出，台2線北部濱海公路是基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，公路局已規畫在這個路段交通中斷期間的汽、機車替代路線。

另外，受到道路中斷影響，客運路線包括首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，客運業者將配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。

公路局也表示，近期北台灣雨勢不斷，公路局提醒用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。