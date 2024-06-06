基隆市北寧路潮境公園入口處3日發生大規模土石坍塌，公路局持續搶災工程，6日上午已完成坡頂浮石清除，持續進行平台降層作業，預估6日可清出2000立方米土石。（交通部公路局提供／張志康基隆傳真）

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基隆市中正區北寧路平浪橋頭3日發生大規模土石坍塌，造成台2線北部濱海公路雙向阻斷。交通部公路局工程單位全力搶災，6日上午表示，目前已經完成坡頂浮石清除作業，將進行施工平台降層作業，預估6日全天將清出2000立方米土石。

公路局基隆工務段長蔡志盈表示，自5日增加了大批重型機具及工程人員搶災，截止6日上午為止，現場工程人員已經完成了坡頂浮石的清除作業，將進行第二階施工平台的降層作業，預估6日全天將可清出2000立方米的土石。

基隆市長謝國樑5日晚間在臉書發文表示，從目前狀況看來，相關工程進度略微超前預期。但蔡志盈指出，因為工程不確定的因素較多，工程人員持續全力搶災，目前搶通時程的目標仍維持在11日上午不變。

公路局也持續提醒民眾，近期北台灣雨勢不斷，用路人於山區道路行車千萬要注意落石，並提前關注氣象資訊及道路通阻訊息並小心駕駛。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。