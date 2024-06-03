台2線70K今日下午2時51分發生坍方造成交通雙向阻斷，造成2人輕傷，現場由公路局北分局基隆段搶修中，初估6月11日搶通。公路局公布2條替代路線，汽車由台2線73K接台62線、接台62甲線、接回台2線63K＋500；機車由台2線73K＋380轉台2丁線、轉台5線（南榮路）、接回台2線往基隆。

公路局表示，台2線70K上邊坡非歷史性災害邊坡，2019至2020年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果非屬高風險路段。惟經近日餘震影響加上6月2日鋒面降雨導致岩塊鬆動，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達2萬2000立方公尺。

公路局初步研擬搶修步驟，首先將受困車輛拖離災區暫置，接著裂解巨石。因現場岩體龐大裂解費時，且邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。

北分局指出，因現場坍方量高達萬餘方，短期無法搶通，台2線為基隆、新北、宜蘭間之觀光道路，交通中斷期間汽車尚可由替代路線台2線接台62線轉台62甲線，機車亦可由台2丁線接台5線回台2線，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響。

目前替代道路已公告，汽車由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K＋500，汽車改替代道路繞行估約多10分鐘；機車由台2線73K＋380轉台2丁線轉台5線（南榮路）接回台2線往基隆。

另清查受影響客運路線計有首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。