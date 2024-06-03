基隆市中正區北寧路平浪橋頭旁山壁，3日下午突然崩塌，造成北部濱海公路雙向中斷。交通部公路局3日晚間表示，由於崩塌面積達4400平方公尺，土方約有1.2萬立方公尺，再加上大塊岩石較多，估計道路最快得到11日上午才可能搶通。

交通部公路局3日晚間在北寧路山崩現場舉行記者會，公路局長陳文瑞表示，該局在事發後以無人機3D建模，發現現場的土石自40公尺的高處落下，整體崩塌的面積達4400平方公尺，崩落的土石預估約有1.2萬立方公尺。

陳文瑞指出，目前現場的巨大石塊約有50塊，最大的石塊重量預估達100公噸，實務上要清除路面上的土石，必須先以重型機具將巨石裂解後，再以卡車清除。公路局已經調派4部挖土機及3部破碎機等機具，分別自基隆端及瑞濱端雙向同步清除。3日晚間也將會調派大型的破碎機到場，預估現場最快將在11日上午能夠搶通。

交通部公路局北區養護工程分局長陳俊堯則是表示，11日搶通後，公路局會先將靠山側的一邊以圍欄圍起來做為緩衝區，避免後續若還有土石掉落，可能會危及用路人安全。

至於這起意外的發生原因，陳俊堯認為，初步研判是因為現場山壁因為先前的地震加上豪雨，使得關鍵岩鬆動，隨著大塊的岩石滑動，也帶動整個崖壁的坡面滑落，才會導致3日的意外發生。公路局將會先在2天內將停車場旁的路面落石清空，讓目前還困在停車場內的車輛先行脫困。

由於事發現場是台2線濱海公路，道路中斷可能帶來較大交通衝擊，公路局表示，考量現場的坡面還沒有穩定，且依照中央氣象署的預報，近日也可能會有鋒面過境帶來雨勢。綜合考量下，公路局評估若施工人員在夜間看不到現場的上邊坡，施工時會發生危險。因此晚間視線不佳時，會暫時停工，待天亮再進行趕工。

在工法部分，陳俊堯透露，現場會先將大塊的岩石打碎後，製作現場便道的路基，供挖土機通行，俾便讓大型機具能夠自邊坡的上方逐步降挖下來。他解釋，若現場邊坡上的塊石滑動，會產生很大的動能，若從原有的道路面往上方清除塊石，若上方邊坡再度發生滑動，可能會造成現場施工人員的危險。

至於事發現場邊坡原本是否在公路局評估的危險路段內？陳俊堯指出，公路局曾於2020年委託顧問公司在北寧路一帶以無人機空拍建模方式巡查。事發現場的邊坡當時研判為中度風險。

陳俊堯進一步表示，由於該路段的山壁表面植栽非常茂密，日常巡拍時也沒有發現現場有裸坡或落石崩落的狀況，因此對於3日發生大規模土石崩落，公路局也頗感錯愕。

至於北寧路一帶原先評估為高度風險的邊坡，公路局已經施作了防落石網與防落石柵，近日會另外邀請顧問公司再做進一步的評估。