基隆台2線70K發生大規模坍方事故，立委魯明哲質疑，同地點去年6月才因有落石，一度列入A級不穩定邊坡，9月噴凝土卦網後，觀察不到1個月，10月馬上又降回C級，要求交通部檢討分級制度。交通部回應，針對修補後降級相關意見，會請公路局檢討，目前降級皆經內部檢討評估才會降。

魯明哲今在立法院交通委員會指出，交通部長李孟諺在事發後到場視察，對媒體說崩塌處邊坡外觀表面正常，植被生長情況良好，過去亦無發生崩塌現象，不過事實上，該邊坡去年才發生過落石事件，且9月還噴凝土卦網補強，部長卻稱植被良好無崩塌。

魯明哲表示，該邊坡去年4月植被狀況還不錯，屬D級穩定邊坡，沒明顯不穩定徵兆，但6月發生落石後，被升級為A級有不穩定徵兆邊坡，施作噴混凝土掛網工程，補強作業去年9月12日才竣工，豈料10月就馬上降回C級。

魯明哲強調，B級邊坡定義為2年內曾發生災害，C級則是5年內曾有災害，A級修補過後，應先降至B級，觀察2年後再降回C級，不是只觀察不到1個月，就調到C級，要求交通部檢討邊坡分級制度。

公路局長陳文瑞回應，該邊坡曾有零星落石，未發生大規模崩塌，去年曾有零星落石，提升邊坡等級，修復後又降為C級，因評估當地比較沒有致災徵兆。

交通部政務次長陳彥伯補充說明，以往當地有零星滑動落石，但沒大規模崩塌，因發生災害事件才升至A級，原滑落約150平方公尺，為確保安全，擴大補強範圍，噴混凝土面積做到1500平方公尺，針對修補後降級相關意見，會請公路局檢討，現行降級規定都會先經過內部檢討評鑑才會降級。