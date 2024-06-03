蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁今天下午5時許突然坍方，邊坡大量落石躺在雙線道路上，雙向交通無法通行，公路局東區養護工程分局南澳工務段人員已前往搶修，預計明早6時搶通。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮近日氣候不穩，餘震不斷，台9線蘇花公路崇德路段今天傍晚邊坡坍方，大量落石阻礙道路，現場無人車傷亡，但雙向交通無法通行，工務段趕赴處理，原預計晚間10點能恢復單線雙向通行，搶修過程卻遭遇崩坍擴災及如三層樓高的巨大岩塊，增添工程難度，預計明天早上6時才會搶通。

蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁今天下午5時許突然坍方，邊坡大量落石躺在雙線道路上，雙向交通無法通行，目前警方已在崇德管制站前，管制北上車輛通行，公路局東區養護工程分局南澳工務段人員也前往搶修，現場無人車傷亡。

南澳工務段指出，鋒面影響，蘇花路廊局部對流雲系發展旺盛，和仁至崇德沿海有較強對流發展，目前和仁至崇德段有間歇性強降雨，造成邊坡土石不穩定，以致蘇花公路和仁至崇德路段162.9公里處發生坍方。

南澳工務段表示，現場坍方量約3000立方公尺，廠商已完成人力、機具進駐搶災，原本預計今天晚間10時可以單線雙向搶通，怎料搶修過程因遭遇崩坍擴災，加上石堆裡的岩塊巨大，高約10公尺、寬約5公尺，如三層樓高，增添工程困難，預計明日早上6時才可搶通。

另外，蘇花公路158.6公里下清水橋因0403花蓮大地震損毀，公路局以鋼便橋搶通，讓小型車通行，經1個多月拓寬，現已開放大型車通行，不過每天上午8時至下午5時施工管制，期間開放3時段，為上午10時到10時20分、中午12時到下午1時、下午3時到3時20分，下午5時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全天不管制，端午連假全天開放。