端午連假為8日至10日，預計是今年最後一個連續假期，交通部今赴行政院報告疏運措施，交通部指出，已指示各單位除必要緊急請修工程外，於連假期間應停止其他工程施作，每日派員巡檢，維護疏運交通安全，同時持續檢視疏運能量，在各重要交通節點也有實施相關交通管制措施。

端午連假到來，交通部進行各項疏運措施，國道辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩、連假期間，每日0至5時全線暫停收費、國五北上高乘載管制等措施。（交通部提供）

端午連假到來，交通部進行各項疏運措施，省道部分路線有封閉匝道、實施大客車優先等措施。（交通部提供）

今年端午節連假各項交通疏運及管制措施如下：

一、國道部分：辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩、連假期間，每日0至5時全線暫停收費、國五北上高乘載管制等措施。

二、省道重點部分：

（一）在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

（二）台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

三、大眾運輸部分：

（一）為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠（如：89條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。

（二）高鐵部分：共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次。

（三）臺鐵部分：疏運期間全線加開各級列車總計106列次（西線45列次、東線53列次、南迴線7列次），並加開東線實名制列車、縣府返鄉（工）專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及區間快車等。

（四）航空部分：疏運期間國內線共計提供1300架次、11萬2355座位，其中離島管制航線計1118架次，10萬5225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

（五）海運部分：疏運期間臺灣本島與離島間9條航線，規劃1129航次，提供25萬3710人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃130航次，提供3萬3140人次運能。

針對觀光部分，交通部指出，截至8月31日止，民眾使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行享半價優惠，且觀光署5月下旬推出震後振興住宿優惠活動，觀光署已於6月1日提供花東地區6條台灣好行持電子票證免費搭乘、12條台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠等，並結合花蓮縣政府規畫一系列聯合行銷及主題體驗活動。