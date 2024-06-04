基隆潮境公園停車場台2線3日下午發生坍方，公路局預計11日搶通。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

台2線70.06K昨日下午發生坍方，造成交通雙向阻斷，現場為潮境公園停車場，有9輛車及1輛機車被土石掩蓋受困，經搶救後2人輕傷後送醫治療。交通部公路局表示，目前全力搶通中，預計6月11日搶通。

公路局說明，坍方路段經空拍測量結果，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約12,000立方公尺。因坍方量高達萬餘方，且甚多大型巨石需要破碎，公路局今動員PC300型破碎機2台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、水車1台及多位工程人員全力搶災，將破碎岩塊及開闢便道，以利受困車輛拖離災區暫置，預計6月11日搶通。

公路局提到，台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，道路交通中斷期間汽、機車請行駛替代路線台2線73K＋380轉台2丁線轉(102市道)逢甲路、(北123)調和街接回台2線69K＋500。

受影響的客運路線包括首都客運1579路線公車(影響八斗子站後3站位)、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，將配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。

公路局提醒，近期北台灣雨勢不斷，提醒用路人山區道路行車注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息及小心駕駛。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。