牙科治療服務有別於其他醫療門診，在治療的過程中患者需要穩定配合醫師才能進行治療。基隆市衛生局長張賢政、政策推廣大使楊寶楨1日宣布推出「基隆市特殊需求者牙科醫療服務提升計畫」，預計投入1600萬元，讓在地醫師也能提供麻醉及相關設施診療。張賢政強調，該政策將於本月開議期間提出，期望能獲得議員支持，改善基隆市特殊需求者的牙科醫療服務。

為使特殊需求病患也能順利接受牙醫治療，基隆市衛生局推出「基隆市特殊需求者牙科醫療服務提升計畫」，政策大使楊寶楨表示，此計畫可提供牙科設施升級以及專業醫護人力的支持。（徐佑昇攝）

基隆特殊需求者牙科醫療計畫，期盼改善家庭負擔。楊寶楨發言。

楊寶楨表示，雖然基隆市的牙科資源能滿足大多數市民的基本需求，但對於有特殊條件的市民來說，仍需更多人性化的考量，此計畫涵蓋牙科設施的升級、專業醫護人力的支持，並將設有專職人員協調服務和進行機構的口腔衛生訪視。將向議會提出「特殊需求者牙醫服務計畫」，在基隆就近進行特殊牙科的醫療服務，預計第一年投入1600萬元經費，後續還會逐年推動。

為使特殊需求病患也能順利接受牙醫治療，基隆市衛生局推出「基隆市特殊需求者牙科醫療服務提升計畫」，衛生局長張賢政（左）表示，希望通過這項計畫強化本地牙科診療的服務，滿足特殊需求者的醫療需求。（徐佑昇攝）

基隆特殊需求者牙科醫療計畫，期盼改善家庭負擔。衛生局長張賢政發言。

衛生局長張賢政表示，基隆市在提供特殊牙醫服務面臨諸多挑戰，如設備和空間的限制，以及專業人力的不足。因此計畫內容將強化特殊牙醫診療設施設備、補助專業人力服務費用、專聘服務個案轉介聯繫溝通、外展協助住宿式機構住民口腔衛生訪視、專聘顧問團隊輔導與醫療學習。希望通過這項計畫強化本地牙科診療的服務，滿足特殊需求者的醫療需求。

張賢政強調，在本月議會開議期間就會審理相關預算，希望議會能支持，讓未來在7月時能夠順利上路。張補充，若基隆未找到合適配合的醫院前，也會跟雙北相關的醫療機構合作，透過醫療的「綠色通道」轉介，讓有需求的患者先行治療。

特殊教育學校家長會副會長彭芬蓮也分享艱辛心路歷程，她指出，許多特需家長們為了尋求適當的牙科治療，頻繁往返於基隆和台北之間，這不僅增加了家庭照顧的負擔，也對患者造成了極大的不便。特殊教育學生對牙科治療中的一些常見環境，如牙科鑽聲，可能感到特別恐懼，因此這些診室需要裝備舒眠麻醉等專業設施。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，往年重點多在幼兒健康的教育，今年市長謝國樑特別委請牙醫師公會在特需方面努力，將會全力配合。