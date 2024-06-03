因應北寧路平浪橋頭發生大規模土石坍塌，造成濱海公路道路中斷，基隆市政府公布車輛改道路線，提醒民眾提前改道。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市中正區北寧路、平浪橋口3日下午發生大規模土石坍塌，造成台2線濱海公路道路中斷。基隆市政府公布替代道路，提醒民眾提前改道行駛，並有9線公車路線改道，並取消部分停靠站位。

土石坍塌意外發生後，公路局基隆工務段表示，現場正積極排除橫亙在路面上的土石，初步預估需要約一周才能搶通。基隆市交通處也旋即公布現場的替代道路。

基隆市交通處指出，因應北寧路平浪橋口土石崩落道路中斷，建議民眾提前改道通行。其中，新北市瑞濱地區往基隆方向，建議改道行駛台62線瑞芳匝道、台2丁線（瑞八公路）、岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和街。基隆市往瑞濱、濱海公路方向的的民眾，則建議改道行駛調和街，經逢甲路、台2丁線往濱海公路。

另外要往潮境公園的民眾，交通處則建議由北寧路369巷，也就是長潭里漁港進出。至於國道1號要往濱海公路的民眾，則是建議由大華系統接台62線至瑞濱接台2線。

另外，基市府表示，公車處103、108、802、803、R66、T99路、基隆客運791路、「瑞芳－南港」跳蛙公車，以及首都客運1579路共9線公車配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。

另外，基隆市公車處所屬的103、R66、803等路線改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「望海巷」及「八斗子車站」不停靠；公車處108改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「潮境公園站」不停靠。

公車處T99改以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「八斗子車站」不停靠；公車處802以「海科館（碧水巷）站」為起訖站位，「望海巷」「八斗子車站」及「潮境公園站」不停靠；基隆客運791線及瑞芳－南港跳蛙公車改道瑞芳市區；首都客運1579線改以「八斗子站」為起訖站位，「海科館正門」「海科館（碧水巷）」及「八斗子車站」不停靠。