獲歐洲媒體評為年度必看展覽，由泰德美術館與國巨基金會所收藏的55件西方美術史教科書等級大師真跡即將抵台，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》英國泰德美術館特展將於6月29日起至11月17日在高雄市立美術館正式亮相。早鳥票自5月25日至31日限時於ibon售票系統與高美館1F售票中心搶先啟售。

泰德美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展場一隅。（圖／國巨基金會YAGEO Foundation）

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展將呈現二十世紀最具影響力的藝術家如畢卡索、安迪．沃荷、傑夫．沃爾及托馬斯．施特魯斯等人的關鍵作品。正如泰德美術館策展人引用美國著名作家蘇珊．桑塔格所說：「畫家負責創造，而攝影師負責揭露」來定錨近代藝術史的起點，透過藝術家們畫筆、鏡頭捕捉到那轉瞬而逝的「瞬間」，在這個展覽裡都將化作永恆的經典，邀請觀眾朋友們來到高美館，盡情享受國際藝術巨擘的藝術魅力，也共同見證近百年來藝術媒材創作轉換的歷程。

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》托馬斯．施特魯斯攝影作品《威尼斯，聖方濟會榮耀聖母聖殿》1995。（圖／國巨基金會YAGEO Foundation）

高美館國際特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》以〈攝影時代的繪畫〉、〈拉鋸〉、〈如畫的場景〉、〈凝視的詩意〉、〈歷史取鏡〉與〈融合新境〉六大子題呈現自1930年代迄今現當代繪畫與攝影的多元面貌。此次展出關鍵藝術家之一的加拿大攝影大師傑夫．沃爾，其作品〈突如其來的一陣風〉拍攝了上百張照片後再透過數位後製合成，創造出與浮世繪名家葛飾北齋近乎相同的構圖，也模糊了繪畫與攝影的邊界，探索真實與虛構的界線；而美國普普藝術家安迪．沃荷，則透過絹版印刷可複製的特質探索媒材可能性，以鮮明的顏色，讓同一圖像產生不同的色彩組合，他的〈自肖像〉作品既如人物肖像也似圖樣的手法，挑戰了自畫像的真實性。《瞬間》一展中，觀眾將可以透過藝術經典穿越時空，看見藝術繪畫與攝影如何相遇、對話、共融交織成嶄新的美好風景。

攝影作品包含傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風〉展示在燈箱上的大型彩色照片，靈感來自日本浮世繪畫家葛飾北齋的著名作品《富嶽三十六景》系列。（圖／高美館）

高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展早鳥票150元（原價300元）將在5月25日至31日於高美館售票中心與ibon售票系統限時一週販售；6月1日起，四大通路平台（Klook、Trip.com、kkday、易遊網）同步販售特展預售票200元（原價300元）。高美館與奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》聯票同步於6月1日限量開賣，雙展聯票優惠700元（原價850元），於ibon售票系統獨家販售。更多特展相關訊息，敬請鎖定高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。