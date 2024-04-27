為強化金門地區校園師生的防火及防災知識，金門縣消防局第一大隊金城分隊率所屬消防人員及志工群，昨（26）日特別前往金門高中舉辦「校園消防體驗活動」，共有約500名師生熱烈參與；活動內容豐富多元，涵蓋了防火宣導、濃煙避難逃生、消防栓射水，以及CPR體驗等項目，讓所有學生都深刻的體驗到打火英雄執行勤務之艱辛。

金城消防分隊長蔡智成指出，為了讓學生們可以全面了解消防知識，增強自救能力，在本次校園消防體驗活動中特別設計了四大關卡，第一關為「消防智多星」，著重於防火及防溺宣導，並讓學生了解滅火器操作、住警器功能及正確防溺方式，以加強學生們面對火災和溺水時的應變能力。

金門縣消防局深入校園舉辦消防體驗活動，加強學生們面對火災時的應變能力。(圖／金門縣消防局提供)

金門縣消防局「校園消防體驗活動」，內容豐富多元，涵蓋了防火宣導、濃煙避難逃生、消防栓射水，以及CPR體驗等項目。(圖／金門縣消防局提供)

第二關「避難逃生」，係指導學生火場逃生相關觀念，如何採低姿勢沿牆面爬行，找尋出口或安全的避難空間關門待救，提升火災發生時的生存率。

第三關「我是神射手」則介紹室內消防栓設備，教導學生如何使用消防栓應對初期火災，並讓學生實際體驗射水操作，體會消防人員射水滅火時的技術和辛苦。

第四關「心肺復甦術」讓學生了解和學習CPR及AED操作，並牢記急救口訣「叫、叫、壓、電」，讓學生們知道意外總是出其不意，透過了解心肺復甦術的使用時機和正確的操作方法，才更能於緊急狀況發生時，伸出雙手，救人一命。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，透過此次活動，希望將防災知識普及至莘莘學子，提升學生們的防災意識，進而將觀念推廣至其他家庭成員，有效降低災害發生率，也希望能夠透過這些活動讓學生深刻體會防火觀念的重要性，並將各種消防安全知識深植於心中，提高應對災害的能力。