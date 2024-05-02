為了讓孩童更了解消防安全觀念，「小小消防員親子體驗」活動相當受歡迎，不過，高雄市消防局表示，近期有不明人士卻以「成功分隊」辦理親子防火宣導活動照片，創立「小小消防員體驗」Line帳號，會要求家長提供個人資料以利媒合各地方消防局活動，由於不清楚創立帳號的真實身分，高市消防局澄清，非公務門設置帳號，也未委託第三方單位媒合，要提高警覺。

近年來「小小職人」、「小小消防員親子體驗」活動盛行，許多家長期待看見小孩穿上可愛消防衣，拍照打卡留念，不過，高雄市消防局表示，近期有不明人士卻拿著「成功分隊」辦理親子防火宣導活動照片，創立「小小消防員體驗」為名稱的Line帳號，以媒合各地方消防局活動名義，索取民眾及孩童個資，甚至要求提供孩童照片等行為。

消防局澄清，並無設立Line官方帳號或Line社群推廣家長報名小小消防員體驗活動，也未委託第三方單位媒合參加他縣市消防局活動，請市民提高警覺，勿貿然提供個資或有匯款行為，以免受騙。

消防局呼籲，所辦理的防火宣導活動場次，會公布於「高雄市政府消防局全球資訊網－最新消息」頁面中，家長如有活動參與意願，可至各縣市消防局官方網站或指定公開資訊管道查看，或可致電當地消防局詢問。並提醒如遇到主動推播親子消防活動訊息，且有索取個資等疑慮行為，請特別留意、保持警覺，除可向各縣市消防局窗口確認外，也可撥打「165反詐騙專線」諮詢，以免受騙上當。