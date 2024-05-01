新竹高商學生以新竹市竹蓮寺及周邊商圈為範圍設計的「竹起你心中的蓮漪─實境解謎」遊戲，日前吸引近300人次參與。（新竹市政府提供／ 陳育賢新竹傳真）

有感於年輕人離廟宇文化愈來愈遠，新竹高商學生柯孟妤、史雅云、陳庚義及毛綱佑，以新竹市竹蓮寺及周邊商圈為範圍，設計「竹起你心中的蓮漪─實境解謎」遊戲，將地方創生、廟宇歷史、文化傳承理念融入遊戲，提升民眾對廟宇的認識與了解。

文化局表示，「竹起你心中的蓮漪─實境解謎」遊戲，日前吸引近300人次參與，更參加「全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽」，一路晉級，2日將舉行決賽，市長高虹安肯定青年學子將創新想法實踐，並預祝勇奪佳績，與市府共譜文化進行式。

高虹安表示，竹市是1座年輕的城市，10至24歲人口比例全台最高，市府以「友善青年、創意青年、國際青年」3大主軸深化青年政策，辦理豐富多元活動。新竹高商學生因參與文化局今年初辦理的「館館探索實境解謎」遊戲，興起以遊戲促進地方創生的想法，並在校長及老師的支持下，將創意化為行動，文化局亦協助媒合「點子樂」執行長邱奕程，提供遊戲設計建議，學生們紛紛表示受益良多。

高虹安說，為了讓市民更了解在地文化，文化局積極推廣相關教育，如推出「玻璃工藝博物館」、「黑蝙蝠中隊文物陳列館」、「眷村博物館」行動教具箱，讓博物館走進校園，豐富學童的學習視野，目前已進入28所學校辦理273場次活動，共計6753人次參與。

去年開辦的「館館探索實境解謎」遊戲，引導參與者走訪竹市各館舍及文化據點，提升博物館體驗深度，增加互動性與場景記憶，共計1150人次參與。

文化局長王翔郁表示，青年學子以遊戲的方式訴說廟宇及神明的故事、廟宇文化與在地的關係，成功吸引各族群的注意，是文化傳承的成功案例，未來可做為竹市推廣文化據點的參考。竹市工商發展投資策進會總幹事曹永明日前也到場觀察活動過程，肯定活動的意義與效益，並鼓勵學生持續參與舊城區活化的活動設計。

文化局指出，竹市舊城區為全台古蹟及歷史建築密度最高的區域之一，逾300年的歷史積累，蘊含深厚的文化及人文內涵。這座城市的老街道、古蹟、歷史建築、博物館所及文化據點等，都是市民參與在地文化的場域，未來將持續與學校開啟更多元的合作模式，與青年學子共同譜寫在地文化進行式。