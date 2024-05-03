林口區公所與竹林山觀音寺將聯手在5月11日舉辦「113年林口區母親節健走祈福活動」，活動報名踴躍，開放網路報名後當日即爆滿。為滿足更多民眾的參與意願，區公所特別決定增加300名額，並於5月4日中午12時再度開放網路報名。誠摯邀請市民朋友把握這最後機會，攜家帶眷一同來參與健走祈福活動，向辛苦的媽媽致上滿滿的敬意！

參加者可獲得完走紀念毛巾、沐浴禮盒及豐富的補給點心。（林口區公所提供）

林口區長廖武輝表示，今年的報名情況相當踴躍，網路報名開放後不到1天便額滿。許多市民反映希望增加名額，因此公所決定再加開300個名額，希望更多人能參與此次活動。市民朋友們務必把握最後機會，透過健走祈福的方式，一同感受母親節的溫馨氛圍。

竹林山觀音寺也特別於廟前廣場安排古董車展示。（林口區公所提供資料照）

廖武輝介紹，健走路線將由竹林山觀音寺出發，途經寺廟周邊，行經文化一路及中華路後返回竹林山寺香客大樓廣場，總長約3.5公里。參加者除了可獲得完走運動毛巾、沐浴禮盒及豐富的補給點心外，此次活動還與永佳樂電視台合作，特別邀請到MOMO家族的優格姊姊與大樹哥哥現場表演，讓大朋友、小朋友及媽媽們在活動中度過一個愉快的母親節。此外，竹林山觀音寺還特別安排古董車展示，活動更加熱鬧豐富。