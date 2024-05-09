由高苑工商化身的高雄市隊，9日在113年王貞治盃青棒錦標賽冠軍戰，靠著全哲倫7局上敲出致勝場內全壘打攻下2分，以2比0完封新北市隊，取得小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽的中華隊代表權，這也是高雄市繼2001年再度在王貞治盃登頂。

高雄市與去年冠軍新北市在最終戰碰頭，前6局上演投手戰，雙方都無法攻下分數，7局上1出局後，高雄市邱彥祖敲出一壘安打再靠隊友推進站上二壘，2出局後全哲倫敲出場內全壘打，一棒打回2分。

高雄市先發投手陳昱安1出局後連投2次四壞球保送，又被第4棒宋柏翰敲安，但靠右外野手美技長傳將跑者擋在本壘前，雖然僅投0.2局，但靠隊友守備力保不失，後援6.1局張嘉宏成功踩住煞車，僅被敲出2支安打，投出4次三振、3次四壞保送，無失分奪下勝投。

冠軍戰4打數都敲安、尤其在7局敲出致勝場內全壘打的開路先鋒全哲倫獲選最有價值球員獎；新北市先發投手黃仲翔6.2局飆9K、2保送，被敲5支安打、失1分承擔敗投。