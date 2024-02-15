美式足球堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）14日的超級盃封王遊行變調為血腥槍擊，美媒捕捉到現場傳出連環槍響後、群眾驚慌逃竄的混亂畫面。另外案發時，現場一批球迷英勇制伏一名嫌疑人，警方表示仍在釐清這名嫌疑人是否是槍手。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，密蘇里州堪薩斯市警消14日稍早表示，封王遊行槍擊案釀成至少22人中彈，當中1人死亡、21人受傷，傷者中有8名孩童，其中15名傷者有生命危險。

畫面為酋長隊獲選最有價值球員（MVP）的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）14日在封王遊行中接受球迷歡呼。（圖／美聯社）
畫面為酋長隊獲選最有價值球員（MVP）的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）14日在封王遊行中接受球迷歡呼。（圖／美聯社）

不過根據當地4間醫院提供的數據，槍擊案至少造成29人受傷，其中19人有槍傷。傷者中有11名兒童，年紀介於6至15歲，當中9人中彈。

另據美聯社報導，堪薩斯市地方電台KKFI證實，女DJ洛培茲蓋文（Lisa Lopez-Galvan）在槍擊中罹難。當天洛培茲蓋文和丈夫及已成年的兒子赴現場慶祝酋長隊封王，因為她的兒子是酋長隊鐵桿球迷，她的兒子也中彈。

美國廣播公司新聞網（ABC News）14日下午直播封王遊行現場時，也一併捕捉到群眾間傳出「砰砰砰砰」連環槍響的畫面，影片顯示許多球迷開始奔跑、逃離現場。

美國廣播公司新聞網（ABC News）捕捉到封王集會中傳出「砰砰砰砰」連環槍響的畫面。

24歲目擊者安德瑞絲（Madison Anderes）回憶，槍響傳出時她還以為是煙火，前方一名男子突然轉頭大喊「他有槍、他有槍」，此時安德瑞絲聽到更多、更大聲的「砰砰砰」聲，現場狀況瞬間變得混亂，民眾開始奔跑，安德瑞絲也被人群推倒。

警方在堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）外逮捕一名嫌疑犯。（圖／路透社）
警方在堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）外逮捕一名嫌疑犯。（圖／路透社）

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，槍擊發生後，現場一群英勇球迷衝上前制伏一名帶槍的嫌疑犯，畫面顯示一群人將嫌疑人推倒在地後大喊「我們搶走槍了」，這群球迷持續壓制嫌犯，直到警察抵達現場將男子帶走。

14日堪薩斯市封王遊行爆發槍擊後，英勇球迷制伏嫌疑犯。

堪薩斯市警察局長葛瑞夫茲（Stacey Graves）後續在記者會上表示，有注意到球迷壓制嫌疑犯的影片，不過目前警方仍在確認影片中的人士是否是警方逮捕的3名嫌疑人之一。

葛瑞夫茲表示警方已經找到槍枝，但未透露槍枝數量。

文章來源：At least 29 people treated after Kansas City shooting, including 19 for gunshot injuries, hospitals say
文章來源：A hospital was treating 11 children, including nine who were shot.
文章來源：1 dead, at least 21 others wounded in shooting following Chiefs Super Bowl celebration rally, officials say
文章來源：At least 8 children among 22 hit by gunfire at end of Chiefs’ Super Bowl parade; 1 person killed
文章來源：NINE children were shot during Kansas City Super Bowl parade - that left one person dead and up to 22 injured - as new footage shows moment gunman with assault rifle was tackled by fans
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