美式足球堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）14日的超級盃封王遊行變調為血腥槍擊，美媒捕捉到現場傳出連環槍響後、群眾驚慌逃竄的混亂畫面。另外案發時，現場一批球迷英勇制伏一名嫌疑人，警方表示仍在釐清這名嫌疑人是否是槍手。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，密蘇里州堪薩斯市警消14日稍早表示，封王遊行槍擊案釀成至少22人中彈，當中1人死亡、21人受傷，傷者中有8名孩童，其中15名傷者有生命危險。

畫面為酋長隊獲選最有價值球員（MVP）的明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）14日在封王遊行中接受球迷歡呼。（圖／美聯社）

不過根據當地4間醫院提供的數據，槍擊案至少造成29人受傷，其中19人有槍傷。傷者中有11名兒童，年紀介於6至15歲，當中9人中彈。

另據美聯社報導，堪薩斯市地方電台KKFI證實，女DJ洛培茲蓋文（Lisa Lopez-Galvan）在槍擊中罹難。當天洛培茲蓋文和丈夫及已成年的兒子赴現場慶祝酋長隊封王，因為她的兒子是酋長隊鐵桿球迷，她的兒子也中彈。

Lisa Lopez-Galvan, Kansas City Chiefs superfan and mom of 2, killed in Super Bowl parade shooting: ‘Most wonderful, beautiful person’ https://t.co/QCmcXzwg2x pic.twitter.com/5BlKG55IKQ — New York Post (@nypost) February 15, 2024

美國廣播公司新聞網（ABC News）14日下午直播封王遊行現場時，也一併捕捉到群眾間傳出「砰砰砰砰」連環槍響的畫面，影片顯示許多球迷開始奔跑、逃離現場。

美國廣播公司新聞網（ABC News）捕捉到封王集會中傳出「砰砰砰砰」連環槍響的畫面。

24歲目擊者安德瑞絲（Madison Anderes）回憶，槍響傳出時她還以為是煙火，前方一名男子突然轉頭大喊「他有槍、他有槍」，此時安德瑞絲聽到更多、更大聲的「砰砰砰」聲，現場狀況瞬間變得混亂，民眾開始奔跑，安德瑞絲也被人群推倒。

警方在堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）外逮捕一名嫌疑犯。（圖／路透社）

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，槍擊發生後，現場一群英勇球迷衝上前制伏一名帶槍的嫌疑犯，畫面顯示一群人將嫌疑人推倒在地後大喊「我們搶走槍了」，這群球迷持續壓制嫌犯，直到警察抵達現場將男子帶走。

14日堪薩斯市封王遊行爆發槍擊後，英勇球迷制伏嫌疑犯。

堪薩斯市警察局長葛瑞夫茲（Stacey Graves）後續在記者會上表示，有注意到球迷壓制嫌疑犯的影片，不過目前警方仍在確認影片中的人士是否是警方逮捕的3名嫌疑人之一。

葛瑞夫茲表示警方已經找到槍枝，但未透露槍枝數量。