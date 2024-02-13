You just had to be here! Game winning TD! Congrats Kansas City Chiefs! 🎉 pic.twitter.com/1y9urDP6SJ — Janerika (@janerikaowens) February 12, 2024

酋長隊在超級盃完成2連霸，延長賽25比22險勝，不過對手49人隊似乎準備不夠充分，他們的球員居然不知道延長賽的規則已經改了。49人隊防守線衛阿姆史泰德（Arik Armstead）說：「我甚至搞不清楚是什麼狀況。」

本屆超級盃是首次在季後賽最新規則下出現的延長賽。NFL延長賽的規則因為公平性和長度問題而屢遭批評，原先是驟死賽規則，先攻的球隊得分就贏了，被譏為「擲銅板大戰」。後來在季後賽改成先攻的一方若是達陣得分才直接獲勝，否則對手也能獲得進攻機會。最新的規則是就算先攻的49人隊達陣，酋長隊也保有1次進攻機會。

在最新規則下，後攻的一方反而有利，可以針對落後的分數來決定要達陣還是射門。結果49人隊擲銅板獲勝選擇先攻，而且只以射門得3分，後攻的酋長隊因此直接達陣結束比賽。

49人隊總教練夏納漢（Kyle Shanahan）當然知道新規則，他選擇先攻是基於防守組球員疲勞，爭取時間讓他們休息，但是他事先沒有和球員演練過延長賽，讓他們缺乏心理準備。反觀酋長隊總教練瑞德（Andy Reid）非常重視新規則，季後賽期間不厭其煩對球員講解策略，最後果然在延長賽決勝負。