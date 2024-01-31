PLG台北富邦勇士31日主場迎戰福爾摩沙夢想家，勇士在老將林志傑第4節到延長賽獨拿15分帶動反撲，最終111比104氣走夢想家，守住3連勝，夢想家則哭吞5連敗。

勇士隊面臨傷兵麻煩，此役塞瑟夫也提早犯滿畢業，不過林志傑以精神領袖之姿率隊克服難題，邁向勝利，賽後表示團隊堅持住，好好執行策略，並團結做好防守，全力拿下勝利。

比賽中及賽後可以看到全場斬獲21分、12籃板、5助攻、3抄截的林志傑腰部不舒服，他透露，前一場比賽有撞到，本來好多了，今天下半場時又拉到。

勇士強森本戰進帳37分，距離個人PLG生涯單場最高分39分只差2分。

夢想家林俊吉、盧冠良各投進5記三分球，林俊吉PLG生涯累積201記三分球，達成200三分球里程碑，是聯盟史上第2位、非洋將第1位。聯盟史上第1位生涯200顆三分球進球的球員是勇士的辛特力。

林俊吉此役獲得27分、8助攻，隊友麥卡洛35分、16籃板，展現要讓球隊中止連敗的企圖心，可惜兩人精彩數據未能換來勝利。