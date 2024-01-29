美國歌手泰勒絲(中)與凱爾西的父親(右)向球迷致意。（美聯社）

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堪薩斯酋長隊勇闖第58屆超級盃，29日酋長隊以17比10戰勝巴爾的摩烏鴉，近5年第4度摘下美聯冠軍，這也是天王四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）爭奪生涯第3座超級盃冠軍的機會。「我告訴大家，我們的任務還未結束，我們剩餘的工作是在超級盃好好表現，試圖贏回冠軍戒。」

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）來現場聲援她的男友凱爾西（Travis Kelce），賽後與凱爾西開心擁吻。泰勒絲與凱爾西的爸爸艾德（Ed Kelce）一起觀戰，艾德告訴媒體說，他第一次見到泰勒絲的時候，居然沒發現她是誰，「我兒子常有很多朋友找上門，我看到她，我就想著自己一定認識這孩子，但我想不起她的名字，然後女友笑我是個呆子，因為這是泰勒絲啊。」

凱爾西2013年加入酋長隊，9次入選明星賽，兩次超級盃冠軍成員，被公認是史上頂尖的近端鋒之一。凱爾西首節就接獲四分衛馬霍莫斯的傳球達陣成功，烏鴉隊隨後達陣扳平。第二節酋長隊再次達陣，上半場結束前又有一次射門，攻下第17分。烏鴉隊只在末節射門得分，差1次達陣而敗戰。

酋長隊是衛冕軍，上屆超級盃以38比35戰勝費城老鷹，馬霍莫斯獲選決賽MVP。本季酋長隊例行賽11勝6負，連續8季取得美西冠軍，但也是近年最差的成績。第58屆超級盃將於2月12日開打，酋長的爭冠對手是舊金山49人隊。