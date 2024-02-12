酋長四分衛馬霍莫斯的妻子布蘭妮。（美聯社）

Taylor Swift.



At the Super Bowl.



Inject the Americana into our veins.pic.twitter.com/fZVy1wkFMW — Henry McKenna (@henrycmckenna) February 11, 2024

NFL第58屆超級盃開打，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）從日本東京搭乘私人噴射機，趕在開踢前24小時回到洛杉磯機場，準時出現在拉斯維加斯，迎接堪薩斯酋長隊與舊金山49人隊的決戰。

泰勒絲的男友凱爾西（Travis Kelce）是酋長隊近端鋒，她也與凱爾西的哥哥傑森凱爾西（Jason Kelce）在包廂裡寒暄，另有NFL聯盟總裁古戴爾（Roger Goodell）向她致意。

超級盃「大嫂團」之中，酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）的妻子布蘭妮（Brittany Mahomes）也很有名。凱爾西則是因為女友泰勒絲太出名，讓他自己的家人多次曝光，凱爾西的爸爸表示自己走在街上都會被認出。

凱爾西的母親唐娜（Donna Kelce）這次想坐在觀眾席，她覺得超級盃的包廂太貴了，20人包廂要價180萬美元（新台幣5649萬），她大概沒辦法和泰勒絲坐在一起了。

酋長隊是衛冕軍，NFL前一次有球隊完成連霸是在2003-04球季的新英格蘭愛國者，那時他們陣中有傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady），湯姆布雷迪生涯拿下7座超級盃冠軍。酋長隊現任四分衛馬霍莫斯則是當今身價最高的NFL球員，他獲得10年4.5億美元合約至今仍是美國運動員之冠，後來日本棒球選手大谷翔平獲得10年7億美元。