美國NFL美式足球聯盟台北時間12日進行第58屆超級盃，NBA美國職籃僅安排2場例行賽，奧克拉荷馬雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和傑倫威廉斯（Jalen Williams）聯手轟下70分，助隊127比113擊退沙加緬度國王，也是雷霆隊本季例行賽對國王的首勝。

亞歷山大全場26投15中投進38分，威廉斯則是20投13中獲得32分，兩人除了投籃命中率相當好，亞歷山大還傳出7次助攻，威廉斯另有9助攻、8籃板，賽後對手國王隊總教練麥克布朗（Mike Brown）表示：「亞歷山大的表現就像MVP候選人，我們在防守上徹底給他壓力，他還是攻下了38分。至於威廉斯，他的貢獻也是非常非常重要，我會說他很重要，是因為他除了拿到32分，整晚都打得非常有效率。」

賽前亞歷山大以平均每場31分排在聯盟得分榜第2名，首節他就以8投6中高效率攻下15分，他和威廉斯上半場就各進帳19分，讓雷霆67比57、帶著10分領先進入下半場。

此役雷霆獲勝另一關鍵，是國王隊發生了多達18次失誤，讓雷霆隊因此獲得了30分，雷霆隊也走出前一天111比146慘輸達拉斯獨行俠的陰霾，也揮別2連敗小低潮，總教練戴格諾特（Mark Daigneault）指出，球隊今天打得比昨天更有急迫性，發揮也比較好，主要還是趕緊找到回到正軌的方式繼續前進。