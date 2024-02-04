Steph Curry is up to 60 points 😱



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這下子史蒂芬柯瑞恐怕內心感受更悶了！柯瑞4日單場飆進10顆三分球，攻下本季新高60分，可惜他沒得到太多隊友火力支援，勇士最後以134比141延長不敵地主老鷹，崔楊替老鷹轟下35分，歐康烏22分、16籃板，傑倫強生也有21分、13籃板及8助攻，穆雷19分。

儘管柯瑞上半場交出投12中6，含三分球投8中3，貢獻19分的優質表現，可惜勇士其他球員火力明顯低迷，也讓老鷹始終緊咬比數不放，打完上半場，雙方打成64比64平手，老鷹半場以卡培拉14分、11籃板最佳，崔楊也有12分。

勇士下半場讓波齊姆斯基取代左腳踝受傷的威金斯先發，反讓老鷹打出10比3第三節開局，幸好柯瑞攜手奎諾內斯逐漸追上，甚至打完前3節，雙方又以89比89打平，柯瑞得分已經累積到30，不過雙方拉鋸局面到了末節仍然無法打破。

崔楊在末節還剩1分06秒兩罰俱中，幫助老鷹追成121比121平手，可是最後14秒，柯瑞12呎跳投命中，幫助勇士重新領先，不過老鷹也靠穆雷最後4.1秒跳投追平，暫停過後，勇士當然把最後一擊交給柯瑞拋投沒進，比賽宣告延長。

由於庫明加犯滿畢業，勇士延長賽只能排出五小陣容，卻被老鷹打出11比0猛攻，其中穆雷包辦7分，儘管柯瑞接下來連拿8分，包含兩記三分球，老鷹就是有辦法維持領先優勢，傑倫強生最後20秒「三分打」，提前宣告老鷹勝券在握。