前役才轟62分的太陽明星射手戴文布克，29日再次攻下全場最高44分，卻在末節完全熄火，僅靠罰球拿下兩分，也讓魔術末節打出21比2凶猛逆轉攻勢，最後以113比98射落太陽，這是布克連3場得分破40，3場平均攻下50.7分，結果太陽只拿1勝2敗戰績，也讓布克情何以堪！

就算是作客奧蘭多，戴文布克上半場仍然火力全開，投12中9，貢獻21分、3籃板及3助攻，幫助太陽打完上半場取得56比51領先；到了第三節，布克火力仍無停歇跡象，單節投10中8，包辦跟上半場個人得分一樣的21分，他的得分也來到42分。

沒想到來到最後一節，戴文布克開始熄火，連帶影響太陽進攻受阻，讓魔術趁機打出21比2猛攻，轉眼拉開領先到16分，時間僅剩2分16秒，太陽乾脆在暫停過後把所有主力換下提前認輸，也讓布克末節留下投4中0，僅靠罰球拿下兩分的尷尬數據。

魔術以班凱羅26分最高，且有7助攻、4籃板，替補中鋒莫里茲華格納也拿16分、12籃板，富爾茲14分，法蘭茲華格納11分、8籃板及7助攻，薩格斯10分；太陽除了戴文布克，得分唯一上雙的是杜蘭特15分，他也達到生涯28000分里程碑，畢爾與艾瑞克戈登各有9分。