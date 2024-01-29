這種不太可能發生的比賽結果，確實出現在29日活塞主場小凱薩球場！靠著全隊6人得分達雙位數，其中當家中鋒杜倫貢獻22分、21籃板的雙廿，東區墊底活塞爆冷在自家主場以120比104狠狠修理西區龍頭雷霆，史上第2次出現勝率不到1成5球隊，卻可擊敗勝率超過7成球隊的「奇蹟」。

要知道這場比賽開打之前，活塞只拿5勝40敗，而且5勝都來自東區勝率不到5成的弱隊，包含兩次擊敗黃蜂、巫師、公牛與暴龍，沒想到今天竟在自家主場擊敗賽前拿下32勝13敗的西區龍頭雷霆，更何況他們還少了隊上得分王，且剛傷癒復出的康寧漢。

活塞今天贏球關鍵就在不僅6人得分上雙，11名上場球員都有得分進帳，徹底改善過往進攻經常突然當機的老毛病，除了杜倫交出雙廿表現，艾維也拿19分、8籃板及6助攻，波達諾維奇17分，薩瑟12分，史都華11分，柏克斯替補拿下10分、6籃板。

雷霆表現最好的是剛入選全明星賽西區先發的亞歷山大，他拿全場最高31分，外加5籃板、4助攻，卻沒辦法幫助雷霆挽回頹勢，傑倫威廉斯也拿20分，吉迪12分、9籃板及5助攻。