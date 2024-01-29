Stephen Curry ripped his jersey in half in frustration after the 2OT loss to the Lakers 😳 pic.twitter.com/oD9hJKoExa — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) January 28, 2024

湖勇大戰28日殺至二度延長才以罰球分出勝負，勇士在主場飲恨，主將史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）走出球場之際生氣地撕破球衣。不過根據聯盟隔日發布的最後兩分鐘裁判報告，終場前出現兩次漏判，兩次都是對湖人不利。詹姆斯（LeBron James）剩餘1.2秒的致勝兩罰是正確判決，湖人145比144險勝。

看似對勇士不利的兩次爭議判決，一次是正規賽結束前30秒，柯瑞在籃下卡位時對安東尼戴維斯（Anthony Davis）犯規，裁判報告指出這是正確判決。「柯瑞拉扯戴維斯的左臂，將他帶離球的方向，影響到戴維斯爭搶籃板的能力。」

另一次是在二度延長的終場前1秒，湖人詹姆斯切入被勇士格林（Draymond Green）犯規，兩罰俱中拿下勝利，這次也是正確判決。

兩次對湖人不利的漏判都是在勇士格林身上，第一次是正規賽剩餘1分鐘時，格林防守3秒違例，裁判漏判，結果導致湖人掉球。不過勇士克雷湯普生（Klay Thompson）隨後的三分球也沒有投進。

第二次的漏判比較嚴重，二度延長剩餘7.3秒，勇士格林進攻犯規，他在單擋掩護時撞倒湖人范德比特（Jarred Vanderbilt），但是裁判漏吹，柯瑞趁機在5.2秒時飆進超前的三分彈。

雖然最後兩分鐘未出現不利勇士的判決，勇士總教練科爾（Steve Kerr）主要是不滿正規賽的吹判。「我不會針對43比16罰球次數發表評論，也不會說柯瑞打43分鐘只罰3球，我要讚美湖人能夠製造身體接觸且罰43次。」

Steph was called for a foul on this play 🧐 pic.twitter.com/p5HSQbxC2A — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 28, 2024