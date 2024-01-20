根據湖人隨隊記者布哈20日爆料，湖人已經跟老鷹討論過交易穆雷的基本框架，打算拿出羅素、席菲諾、2029年首輪選秀權與額外選秀補償，可惜老鷹不為所動，更開出交易籌碼必須包含里夫斯，可是湖人暫時認定里夫斯屬於非賣品，除非可以換到真正的全明星等級球員。

穆雷本季場均21.0分、4.8籃板與4.8助攻，是老鷹不動的先發二號位置球員，可是湖人想要交易到他並不容易，況且當前不僅湖人，也謠傳包含公鹿、金塊兩支強隊也有興趣招募穆雷，也讓湖人想要搶到穆雷的難度更高，只能繼續尋覓補強人選。

目前傳出湖人也有興趣招募剛被溜馬交易到暴龍的布魯斯布朗，另外還有拓荒者前鋒葛蘭特、黃蜂後衛洛席爾、籃網前鋒歐奈爾與芬利史密斯，至於原本謠傳有可能加盟湖人的公牛後衛拉文，則因湖人目標轉向迪羅薩或卡魯索暫時告吹。

布哈強調，目前湖人陣容只有詹姆斯、安東尼戴維斯兩人屬於非賣品，里夫斯只能算是接近非賣品，除非湖人可以得到比起拉文或穆雷更強的全明星球員，才有可能把里夫斯放進交易籌碼之內，問題是以當前的球員市場來看，符合條件的交易應該不太可能出現。