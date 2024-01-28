27日才拿下生涯新高73分的獨行俠明星後衛東契奇，28日繼續出賽遭遇國王，儘管東契奇拿下28分、17助攻與10籃板的大三元，可惜面對國王先發五人得分全都達兩位數的平均火力，獨行俠最後仍以115比120不敵國王，可是東契奇的表現仍然相當神勇。

畢竟是連兩天出賽，昨天才拿生涯新高73分的東契奇，上半場明顯看出疲態，投14中5，含三分球投5中0，半場貢獻14分、8助攻與7籃板，反觀國王靠著福克斯、沙波尼斯與基斯莫瑞3人火力，打完上半場取得63比49領先，福克斯半場21分。

儘管東契奇下半場外線手感仍然冰冷，但他用不同方式幫助獨行俠追分，那就是傳球助攻，讓獨行俠從最多22分落後，打到最後關頭追到只差6分，可惜讀秒階段福克斯連拿4分，就算東契奇最後17秒終於投進個人第1顆三分球，也改變不了輸球結局。

國王以福克斯34分最高，哈里斯巴恩斯也有20分進帳，胡爾特18分，犯滿離場的沙波尼斯17分、11籃板，基根莫瑞15分；獨行俠除了東契奇大三元，葛蘭特威廉斯也有27分，小哈達威替補拿下19分。