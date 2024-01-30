LeBron James went down after being hit in the head by Dillon Brooks 😳



Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/Dscxax4mlf — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 30, 2024

湖人隊前一場靠著精準的罰球艱辛打倒勇士，但是30日湖人的罰球就不靈了，火箭在主場135比119大獲全勝。湖人以詹姆斯（LeBron James）為首的罰球命中率不佳，前次他們對勇士43罰38中（88.4%），此戰僅有26罰16中（61.5%）。火箭在籃板方面56比35大贏，讓他們獲得更多的出手機會，湖人沒有球員拿到兩位數籃板。

雙方第二節爆發推擠，湖人前鋒范德比特（Jarred Vanderbilt）在籃下卡位時被火箭迪倫布魯克斯（Dillon Brooks）一把推開，這時湖人里夫斯（Austin Reaves）投籃得分，范德比特仍用力推擠布魯克斯，被吹技術犯規。布魯克斯轉頭離去，范德比特居然又追上去拍他的後腦，被吹第2次技術犯規，遭驅逐出場！

末節剩餘5分多鐘，布魯克斯與詹姆斯在籃下卡位搶球，布魯克斯故意一巴掌打在詹姆斯臉上，將他打倒在地，這個沒品的動作被判為1級惡性犯規，但布魯克斯沒有被驅逐，詹姆斯很不高興。結果詹姆斯兩罰落空，搶回籃板再放進兩分。

火箭傑夫格林（Jalen Green）34分12籃板、中鋒申京（Alperen Sengun）31分12籃板，不斷搗亂的布魯克斯也有17分。湖人詹姆斯23分10助攻，安東尼戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）也都拿下23分。湖人戰績24勝24負又跌回5成邊緣。