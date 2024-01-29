Stephen Curry ripped his jersey in half in frustration after the 2OT loss to the Lakers 😳 pic.twitter.com/oD9hJKoExa — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) January 28, 2024

湖勇大戰殺到兩度延長，勇士主將柯瑞（Stephen Curry）最後5.2秒的三分球遭到湖人詹姆斯（LeBron James）兩顆罰球反超，終以144比145飲恨。柯瑞賽後怒撕球衣，還公開質疑裁判執法尺度不一致，讓客隊湖人佔了便宜。這個情況似曾相識，暴龍不久前就是另一個苦主，被湖人一路罰到輸球。

本月10日的例行賽，湖人132比131險勝暴龍，末節成為湖人的「罰球大遊行」，單單在第四節湖人就罰了23球，包括安東尼戴維斯（Anthony Davis）11罰俱中，暴龍全隊只罰了2球。暴龍總教練拉賈科維奇（Darko Rajakovic）自願繳交罰款來罵裁判：「今晚是一定要給湖人贏球嗎？那可以早點說嘛，乾脆我們都不要出賽，直接判他們贏就好。」

湖勇大戰的情況，湖人罰43中38，勇士16中11，這個差距也是顯而易見。勇士全隊飆進23顆三分球，湖人僅投進9顆，不過得以在罰球線上加倍討回。柯瑞該做的都做了，獨得46分，終場前1分多鐘轟進兩顆外線，卻還是倒在哨音之下。

柯瑞坦承挫折感很重，他賽後對媒體說：「今晚就是那種執法不一致的比賽，這是最令人沮喪的，因為你總是希望由球員來決定比賽的勝負，雙方都能有一致的判罰標準。」上個月的耶誕節大戰，金塊中鋒「小丑」約基奇（Nlkola Jokic）表演18罰18中，苦主也是勇士，柯瑞被迫去協防約基奇，個人吞下4犯，當時他已表達過對裁判尺度的不滿。