Reaves with his 7th triple of the night 🔥 pic.twitter.com/Rsjj4CqVCt — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 2, 2024

「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯因傷缺陣，湖人換成里夫斯挺身而出！里夫斯2日投進生涯最多的7顆三分球，貢獻本季新高32分，協助湖人爆冷以114比105宰掉地主聯盟龍頭「綠衫軍」塞爾提克，目前25勝25敗仍居西區第9，看來湖人總教練漢姆可以暫時保住飯碗一段時間。

就算面對少了詹姆斯與安東尼戴維斯的湖人，塞爾提克上半場打來荒腔走板，不僅半場出現多達12次失誤，進攻狀態也明顯欠佳，打完上半場，地主塞爾提克竟以46比60落後，里夫斯半場就替湖人貢獻19分，范德比特也拿10分，塞爾提克半場以塔圖11分最高。

塞爾提克第三節雖曾落後到16分，卻靠接連三分外線逐漸縮小差距，可惜傑倫布朗明顯不在狀態中，不僅很早就吞第5犯，更是出手頻頻落空，表現完全不像剛以替補身分入選全明星賽模樣，關鍵就在第三節打不到一半就被總教練馬祖拉換下坐板凳。

湖人也始終保持著10分上下的領先優勢，打到比賽還剩2分01秒，里夫斯兩罰中1，幫助湖人113比100領先，馬祖拉竟然就把塞爾提克所有主力換下宣告投降，也讓現場波士頓球迷噓聲四起，畢竟他們怎麼也沒想到會看到自家球隊會在主場輸得這麼難看。

湖人除了里夫斯，羅素也交出16分、14助攻與8籃板的接近大三元表現，海斯16分、10籃板，八村壘15分，普林斯11分，范德比特雖拿10分，卻在上半場扭傷腳踝退場；塞爾提克以塔圖23分最高，波爾金吉斯與豪瑟各拿17分。