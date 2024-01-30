獨行俠東契奇（Luka Doncic）30日又有英雄般的演出，豪取45分9籃板15助攻，加上小哈達威（Tim Hardaway Jr.）36分8籃板，從落後16分打到逆轉勝，131比129氣走客隊魔術。此戰魔術上半場狂轟77分，只差4分就追平隊史紀錄，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）說：「我們在半場休息時有個良好的對話，東契奇就是東契奇，我們解決了一些問題。」

下半場獨行俠睡獅猛醒，東契奇、小哈達威聯手合拿54分（全隊70分），第三節打出一波31比9的攻勢，末節進入肉搏戰，雙方10度互換領先。對戰老鷹獨得73分以來，東契奇連續3場都打超過43分鐘，此戰更是下半場打好打滿。

終場前17秒，獨行俠領先3分，小哈達威持球被包夾，他在轉身時被吹走步違例，魔術班凱羅（Paolo Banchero）趁機灌籃得分，縮小至1分差距。東契奇大為不滿，對著哈達威和板凳區比手畫腳，質疑他們為何不叫暫停？獨行俠當時還有兩次暫停可用，差點因此輸掉比賽。最後還是靠東契奇親自收拾，讀秒階段他4次罰球全中，驚險守住勝果。

魔術班凱羅36分9籃板7助攻，華格納（Franz Wagner）21分，全隊外線38投18中。獨行俠外線27投13中，但整體投籃命中率高達62%，後場大將厄文（Kyrie Irving）因為拇指受傷已經連續缺陣4場。