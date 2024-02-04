LeBron in the clutch‼️



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「小皇帝」詹姆斯4日宣告傷癒復出，隨即貢獻24分、5助攻與5籃板，搭配里夫斯22分、7助攻與6籃板，兩人攜手幫助湖人在紐約客場以113比105力挫尼克，也斬斷尼克最近9連勝氣勢，湖人目前戰績26勝25敗，勝率總算重新突破5成，仍然排在西區第9位置。

隨著詹姆斯、安東尼戴維斯傷癒復出，衝擊最大的是前役表現出色的里夫斯，他在上半場投4中1，僅拿3分，也讓場上局面陷入拉鋸，打完上半場，兩隊打成59比59平手，湖人半場最高的是羅素14分，詹姆斯12分，尼克則以布朗生17分最高。

打到下半場雙方仍然呈現互有領先局面，但里夫斯手感明顯回溫，末節跟詹姆斯、普林斯攜手打出11比0小高潮，幫助湖人打到最後1分54秒，取得105比96領先，儘管迪文森佐最後39秒投進兩分，里夫斯卻馬上兩罰俱中，提前確保湖人勝局。

除了詹姆斯與里夫斯，羅素與普林斯也各有16分進帳，同樣傷癒復出的「一眉哥」安東尼戴維斯雖然只拿12分，卻有18籃板、5助攻、4火鍋的優質防守貢獻，克里斯提也有10分；尼克以布朗生36分最高，迪文森佐也拿26分，哈特12分、11籃板。