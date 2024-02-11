金州勇士隊11日在主場迎戰太陽隊，最後3.3秒靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）投進超大號三分球逆轉戰局，終場以113比112氣走對手，喜迎近期4連勝。

勇士首節取得33比28領先，半場打完領先僅剩59比58，柯瑞上半場手感不甚理想，9投3中僅拿10分，但易籃後逐漸找回手感，3節打完勇士84比82領先。

決勝節戰況持續陷入膠著，太陽球星戴文布克（Devin Booker）在最後35.6秒投進中距離助隊超前，取得112比110領先，儘管杜蘭特（Kevin Durant）在最後讀秒關頭有優異防守演出，但仍擋不住手感火燙的柯瑞。

勇士最後3.3秒進攻機會交給柯瑞，他接獲傳球後在距離籃框33英尺的位置投進超大號三分球完成逆轉，也幫助球隊取得近期4連勝。

致勝英雄柯瑞三分球16投9中，拿下全隊最高的30分、9籃板、6助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）21分次之，格林（Draymond Green）、威金斯（Andrew Wiggins）也都有雙位數得分演出；太陽則以布克32分最佳，杜蘭特也有24分、10籃板、7助攻。