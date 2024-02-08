費城76人主力中鋒恩比德缺陣，今日迎戰金州勇士，結果以104比127輸球。勇士柯瑞（Stephen Curry）雖只得9分，但不影響全局，威金斯（Andrew Wiggins）成為全場最大亮點，攻下21分。

中央社報導，比賽一開始，勇士就展現強大進攻火力，上半場以48比45領先。第3節，進一步以43比23拉大差距。場上湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga）分別貢獻18分，成功將優勢擴大。

對於這場勝利，威金斯表示：「這是團隊的努力，我們都是攻防兩端的要角，融入比賽當中，堅定執行比賽計畫，為彼此打好每一球。」76人在缺少恩比德的情況下，防守難以為繼，無法阻擋勇士的猛攻。

76人目前戰績30勝20敗，東區排名第5；而勇士戰績23勝25敗，西區排名第11。76人在近期8場比賽中吞下第7敗，成績稍顯低迷。對於勇士而言，這是他們近5場比賽的第4勝，成功提升戰績。而接下來，勇士將於8日迎戰印第安納溜馬，期待延續客場之旅的勝利。