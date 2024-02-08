距離NBA交易大限剩下不到24小時，被批陣容高齡化的勇士教頭科爾（Steve Kerr）8日賽前卻說現有球員已經夠強。結果威金斯（Andrew Wiggins）斬獲21分、10籃板「雙十」，「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）復活砍進18分，讓勇士客場127比104痛宰恩比德（Joel Embiid）缺陣的七六人，創下該隊本季次高勝分。

「如果我們明天什麼也不做（指交易），我覺得我們還是有一個能打的陣容了。」科爾對七六人賽前表示，「看看在這裡的傢伙，已經是一套完成的陣容了。我們有一些令人興奮的年輕球員，每個成員今年在個人層面都克服許多困難，包括失去先發位置或受傷等，這一路並不容易，但我覺得這支球隊仍大有可為。」

本季被批評狀態下滑、屢屢陷入交易傳聞的克雷湯普生，一掃兩天前對籃網三分球摃龜、全場只得8分的低迷，今對七六人三分球5投4中，正負值＋24也是全隊最高，證明自己仍是一流射手。

「我一直相信我們還是很有競爭力，特別是當我們全副武裝的時候，」克雷湯普生賽後表示，「看看柯瑞、看看卓雷蒙（格林），回家查查看我們這組人馬的季後賽紀錄，我們可是冠軍隊，我始終相信這支隊伍。」

過去兩季平均得分都超過17，本季卻降到12.1分的威金斯，也用本季第2場20分、10籃板表現，證明自己仍然值得信賴。威金斯說：「我愛這支球隊、教練團和所有的隊友，我覺得我們已經逐漸找到可行的勝利方程式了。」